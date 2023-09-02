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DÜNYA

ABD polisi 'araçtan in' uyarısına uymayan hamile siyahi kadını ateş ederek öldürdü!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

ABD'nin Ohio eyaletinde polis, hırsızlık yaptığı iddia edilen hamile siyahi kadının araçtan inmemesi üzerine ateş ederek öldürdü.

ABD’de polis şiddetinin sonu gelmiyor. Ohio eyaletine bağlı Colombus kentinde 24 Ağustos’ta polisler, 21 yaşındaki hamile ve Afrika kökenli olan Ta'Kiya Young’un aracını hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir mağazanın otoparkında durdurdu.

Polislerin defalarca araçtan inmesini istediği Young, "Neden? Bunu yapmayacağım. Beni vuracak mısın?" şeklinde karşılık verdi. Young aracını hareket ettirince polislerden biri aracın ön camına ateş etti. Young yaralanırken, kontrolden çıkan araç duvara çarparak durdu.

Polisler yaralı kadını dışarı çıkarabilmek için aracın camını kırdı. Hamile kadın ve karnındaki bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tepki çeken müdahalenin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı, silahını ateşleyen polis idari izne çıkarıldı.

Hamile kadının vurulduğu anların görüntüsü ise kamuoyuyla paylaşıldı. Kadının ailesi yaptığı açıklamada, yaşanan olayın "açıkça suç teşkil eden bir eylem" ve "önlenebilir" olduğunu ifade etti. 6 ve 3 yaşındaki 2 çocuk annesi olan kadının Kasım ayında doğum yapacağı öğrenildi.

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