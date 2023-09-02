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YEREL

Bir anda bastırdı! Evleri ve iş yerlerini su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen yağış etkili oluyor. Uşak'ta da şiddetli yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren yer yer dolu şeklinde etkili olan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Kentin bazı cadde ve sokaklarındaki su birikintisi nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Öte yandan yağış sonrası yolda çökme meydana geldi.

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