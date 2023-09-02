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EKONOMİ

Bakan açıkladı! Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı ne zaman bitecek?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı projesinin bitirilme tarihini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa İlçesi Hızlı Tren şantiyesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa İlçesi Hızlı Tren şantiyesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin en önemli projelerinden birisi olan Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı projesinin 2028 yılında hizmete alınmasının planlandığını kaydederek, “Ankara-İzmir arası 14 saat olan seyahat süresi ise 3 saat 30 dakikaya düşecektir. Bu hattımız tamamlandığında yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacağımızı öngörüyoruz" dedi.

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