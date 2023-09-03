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Kartal'da motosikletlinin hız tutkusu canından ediyordu! Metrelerce sürüklendi, araçlara çarptı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İstanbul Kartal'da seyir halindeyken yüksek hız nedeniyle kontrolden çıkarak metrelerce sürüklendi. Meydana gelen kazada başka araçlara çarparak durabilen motosikletli sürücüsü ağır yaralandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında İstanbul Kartal ilçesi, Turgut Özal Bulvarı Maltepe istikametinde meydana geldi. İddiaya göre ismi ve motorunun plakası öğrenilemeyen sürücü diğer motorcu arkadaşlarıyla hızlı bir şekilde ilerlerken kullandığı motosikletin hâkimiyetini kaybetti ve motosikletle birlikte sürüklenmeye başladı.

Çevredeki vatandaşlardan edinilen bilgilere göre yaklaşık 100 metre sürüklenen genç sağ şeritteki park halindeki araçlara çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle kanlar içinde yerde yatan genç motosikletliye çevredeki diğer sürücüler yardım etmeye çalıştı.

Yine çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde yatan genci Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Yılmaz Ayın, "Şurada karşıda oturuyorduk. Motorcu arkadaş geliyordu, bir anda kaydı ve motorun üzerinden düştü, aracın altına girdi. Motor da 100 metreye yakın sürüklendi. Ben bile olayın etkisinden çıkamadım. Umarım arkadaş kurtulur" dedi.

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