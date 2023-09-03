Şanlıurfa semalarını aydınlatan meteor kameraya yansıdı

ŞANLIURFA semalarında akşam saatlerinde görülen parlak ışığın göktaşı olduğu öğrenilirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde saat 20.15 sıralarında gökyüzünde görülen ışık büyük merak uyandırdı. İlçenin birçok yerinde vatandaşlar tarafından görülen ve güvenlik kameralarına da yansıyan ışığın meteor olduğu öğrenildi.

Öte yandan yetkililer birçok yerde görülen meteorların şu ana kadar yeryüzüne ulaştığında dair herhangi bir ihbarı ellerine ulaşamadığını belirtti.