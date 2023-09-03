Samsun'u sağanak yağış vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı!

Bir anda bastırdı! Evleri ve iş yerlerini su bastı

Adana'da çifte silahlı infaz güvenlik kamerasında! Son paylaşımı çok şey anlatıyor

Küçükçekmece'de dolandırıcılar vurgun yaptı! Vatandaşı 40 bin Euro ve 300 gram altın dolandırdılar

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