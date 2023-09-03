AK Parti İstanbul adayları arasında adı geçiyordu sahaya indi

AK Parti'de İstanbul için adı geçen isimlerden eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medyada yayınladığı videoyla sahaya indiğini ortaya koydu.

AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları için hazırlıklar başladı. Eski Bakan Karaismailoğlu İstanbul sokaklarında vatandaşlarla bir araya geldi.

İstanbul adayları arasında ismi geçen Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videonun altına 3Gücümüzü Milletimizin Bize Olan Sevgisinden Alıyoruz. Bu sevgiyle, Türkiye'yi büyük hedeflere taşıyoruz. Durmadan, yorulmadan, gece gündüz demeden hep daha ileriye..." ifadelerine yer verdi.

Beyoğlu ilçesini gezen Adil Karaismailoğlu’na, Eski Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan eşlik etti. Beyoğlu sokaklarında vatandaşlarla bir araya gelen Karaismailoğlu hem vatandaşların dertlerini taleplerini dinledi hem de sohbet etti.