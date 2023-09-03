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Üzerine buzlu su döküldü, kendini yerlere attı! Antalya'da uyuşturucu krizine giren turist polislere zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu krizine giren Rus turist polis ekiplerine ecel terleri döktürdü. Susuzluk yaşayan turiste polis ekipleri 3 litre su ikram etti. Susuzluğu giderilemeyen turist kendini yerlere attı. Polis ekipleri turistin üzerine buzlu su döktü.

Olay, gece saat 00.30'da Güller Pınarı Mahallesi Kerim Kaptanlar Sokak üzerinde bulunan 4 yıldızlı bir otelin önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; otel önünde üzerini çıkartan turist bağırmaya ve kendini yere atmaya başlayınca olay yerine polis çağrıldı.

Rus olduğu anlaşılan turisti sakinleştirmekte güçlü çeken polisler yardımcı ekip çağırdı. Bölgeye 15'e yakın resmi polis ve bekçi sevk edildi. Yere yatırılıp elleri kelepçelenen Rus, polis aracının arkasına bindirilmek istendi ancak tüm uğraşlar çaba vermedi. Resmi polis aracının arkasına büyük ve küçük tuvaletini yapan Rus turist için daha büyük bagajı olan araç istendi.

Rusça ve İngilizce "Su, su" diye bağırdı

Rusça ve İngilizce "Su, su" diye bağıran turist bir türlü sakinleşmeyince polisler tarafından kendisine buz gibi soğuk su içirildi. 3 litrenin üstünde su için turist halen uyuşturucunun etkisi ile kendini yerden yere atarak su istemeye devam etti.

Bunun üzerine su komasına girmesi endişesiyle polisler tarafından yerde yatan turistin üstüne soğuk su döküldü. Çevrede bulunan yerli ve yabancı vatandaşlar olup biteni şaşırarak ve korku dolu gözlerle izlerken, olay yerine gelen narkotik büroya ait sivil araca bindirilen Rus turist hastaneye kaldırıldı.

Hastanede sakinleştirilen Rus turist karakola götürülerek uyuşturucu madde ya da sahte içkiyi nereden aldığına dair narkotik ekipleri tarafından sorgulandı.

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