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Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: iran'dan Türkiye'ye giren tırda 153 kg eroin yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Yüksekova Esendere Gümrük sahasına gelen tırda 153 kg eroin yakalandığını duyurdu. Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, TIR’ın Mersin üzerinden Belçika’ya gideceği belirlendi.

Terörün önemli finans kaynağı olan uyuşturucuyla mücadelede önemli operasyonlar bir bir yapılmaya devam ediliyor.

İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Yüksekova Esendere Gümrük sahasına gelen TIR’da yapılan arama sonucu; Risk analizi kapsamında X-Ray’e sevk edilen araçta narkotik dedektör köpeğiyle birlikte yapılan detaylı aramada 153 eroin yakalandı.

Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Dün akşam saatlerinde İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Yüksekova Esendere Gümrük sahasına gelen ve Mersin üzerinden Belçika’ya gidecek olan bir TIR durdurulmuştur. Risk analizi kapsamında X-Ray’e sevk edilen TIR’da narkotik dedektör köpeğiyle birlikte yapılan detaylı aramada 153 eroin yakalanmıştır.” denildi.

Yerlikaya: Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zehir tacirlerine geçit yok." ifadesini kullandı.

İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak için Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'na gelen bir tırda narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 153 kilogram eroin ele geçirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, Hakkari Valiliği ile Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerini tebrik etti.

Yerlikaya, "Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Vatandaşlarımızı zehirlemeye çalışanlara hayatı dar edeceğiz. Uyuşturucuyla mücadele azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadesine yer verdi.

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