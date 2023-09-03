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Sinop'ta ayakta duramayan alkollü sürücü denetim yapan polis memuruna zor anlar yaşattı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Sinop'ta vatandaşların ihbarı üzerine polis ekiplerinin denetlemek için durdurduğu aracın alkollü sürücüsü polislere zor anlar yaşattı. Alkollü sürücünün ehliyetine el koyuldu.

Olay, 00.50 sıralarında Sinop Gazi Caddesi'nde meydana geldi. 'Tehlikeli araç kullanmak'tan ihbar edilen 57 AN 128 plakalı otomobil polis ekipleri tarafından durduruldu.

Otomobilin trafiği kapatması üzerine sürücüsü B.K (30) Uğur Mumcu Meydanı'na getirildi. Alkol kontrolü yapılan B.K’nın, 2,27 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye toplamda 5 bin 887 lira idari para cezası uygulandı. B.K.'nın ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

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