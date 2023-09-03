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Antalya'da korkunç kaza! Safari aracı takla attı: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan safari aracı takla attı. Meydana gelen kazada 1 kişi ölürken, 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Alanya-Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; şehir merkezi istikametine gitmekte olan üzerinde çok sayıda kişinin bulunduğu saferi araç kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada saferi aracının üzerinde bulunan kişiler etrafa saçıldı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı kişilere ilk müdahalesini olay yerinde yaptı.

Ardından ise yaralı vatandaşlar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

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