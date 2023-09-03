Diyarbakır'da halay çekerken meteorun düşme anı görüntülendi

Diyarbakır’da, düşen ve geniş bir alanda görülen meteor bir düğün sırasında böyle görüntülendi.

Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Erzurum ve Tunceli’nin aralarında olduğu bazı şehirlerde akşam saatlerinde gökyüzünde kayan parlak ışık görülmüştü.

Kimi vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedilen, ayrıca araç kamerasına da yansıyan ışıkla ilgili videolar, sosyal medyada paylaşılmıştı. Sosyal medyada görüntülerdeki parlak ışığın gök taşı olabileceği yorumları yapılmıştı.