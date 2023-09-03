Yalova'da genç Mürvet'i ölüme götüren kaza kamerada

Yalova-Termal yolunda otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. 30 yaşındaki Mürvet Gültaç'ı ölüme götüren kazada güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Termal istikametinden Yalova istikametine seyreden M.Ş idaresindeki 54 DV 106 plakalı otomobil, Yenimahalle mevkiinde kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada aracın ön koltuğunda bulunan kadın yolcu Mürvet Gültaç olay yerinde feci şekilde can verdi.

Kazada yaralanan 3 yaralı ise olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaşanan kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.