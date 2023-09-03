BIST 8.056
DOLAR 26,69
EURO 28,81
ALTIN 1.665,01
YEREL

Yalova'da genç Mürvet'i ölüme götüren kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Yalova-Termal yolunda otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. 30 yaşındaki Mürvet Gültaç'ı ölüme götüren kazada güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Termal istikametinden Yalova istikametine seyreden M.Ş idaresindeki 54 DV 106 plakalı otomobil, Yenimahalle mevkiinde kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada aracın ön koltuğunda bulunan kadın yolcu Mürvet Gültaç olay yerinde feci şekilde can verdi. 

Kazada yaralanan 3 yaralı ise olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaşanan kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Edirne'de su maymunlarına isim takıp konuşan adam görenleri şaşkına çeviriyor!
Edirne'de su maymunlarına isim takıp konuşan adam görenleri şaşkına çeviriyor!
Samsun'da sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
Samsun'da sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
Sinop'ta ayakta duramayan alkollü sürücü denetim yapan polis memuruna zor anlar yaşattı!
Sinop'ta ayakta duramayan alkollü sürücü denetim yapan polis memuruna zor anlar yaşattı!
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: iran'dan Türkiye'ye giren tırda 153 kg eroin yakalandı
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: iran'dan Türkiye'ye giren tırda 153 kg eroin yakalandı
Antalya'da 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen 3 yaşındaki çocuk can verdi!
Antalya'da 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen 3 yaşındaki çocuk can verdi!
Kuşadası'nda 'Ne baktın' dayağı kamerada!
Kuşadası'nda 'Ne baktın' dayağı kamerada!
Şanlıurfa'da büyük merak uyandırdı! Geceyi aydınlatan ışığın kaynağı belli oldu
Şanlıurfa'da büyük merak uyandırdı! Geceyi aydınlatan ışığın kaynağı belli oldu
Şanlıurfa semalarını aydınlatan meteor kameraya yansıdı
Şanlıurfa semalarını aydınlatan meteor kameraya yansıdı
Üzerine buzlu su döküldü, kendini yerlere attı! Antalya'da uyuşturucu krizine giren turist polislere zor anlar yaşattı
Üzerine buzlu su döküldü, kendini yerlere attı! Antalya'da uyuşturucu krizine giren turist polislere zor anlar yaşattı
AK Parti İstanbul adayları arasında adı geçiyordu sahaya indi
AK Parti İstanbul adayları arasında adı geçiyordu sahaya indi
Samsun'u sağanak yağış vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı!
Samsun'u sağanak yağış vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı!
Amasya'da kadın muhtar ve liselilerden taktir toplayan hareket! Canla başla çalışıp köy okulunu restore ettiler
Amasya'da kadın muhtar ve liselilerden taktir toplayan hareket! Canla başla çalışıp köy okulunu restore ettiler