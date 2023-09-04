BIST 8.203
DOLAR 26,78
EURO 28,93
ALTIN 1.671,96
YEREL

Tartıştığı kadını kemerle darp etti vatandaşlara tehditler savurdu o anlar kamerada

BURSA'da bir kişi yol kenarındaki kadını kemerle darp etti. Çevredekilerin tepkilerine aldırış etmeyen kişi vatandaşlara tehdit yağdırdı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Sıcaksu yakınlarında meydana geldi. Yol kenarında bir şahıs, yakını olduğu iddia edilen kadınla tartışma yaşadı.

Tartışmanın büyümesiyle belindeki kemere sarılan adam, bir anda kadına saldırmaya başladı.

Trafikte ilerleyen sürücülerin tepkisiyle karşılaşan kişi, hem vatandaşları tehdit etti, hem de kadını darp etmeye devam etti.

O anlar kameraya yansırken, çevredekiler kişilerin göçmen olduğunu ve bölgeyi yaşanmaz hale getirdiklerini iddia etti.

Bölge sakinleri Sıcaksu Kentsel Dönüşüm alanında zabıta ve emniyet güçlerinin tedbir alıp burayı temizlemesi gerektiğini kaydettiler.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ebrar Karakurt İstiklal Marşı'nı bağıra bağıra söyleyip hüngür hüngür ağladı
Ebrar Karakurt İstiklal Marşı'nı bağıra bağıra söyleyip hüngür hüngür ağladı
Antalya'da korkunç kaza! Safari aracı takla attı: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
Antalya'da korkunç kaza! Safari aracı takla attı: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali ve Vuslat Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali ve Vuslat Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti
Diyarbakır'da halay çekerken meteorun düşme anı görüntülendi
Diyarbakır'da halay çekerken meteorun düşme anı görüntülendi
Sultangazi'de ormanlık alanda yangın çıktı
Sultangazi'de ormanlık alanda yangın çıktı
Milli sporcu Ahmet Önder, yer aletinde altın madalya kazandı!
Milli sporcu Ahmet Önder, yer aletinde altın madalya kazandı!
Yalova'da genç Mürvet'i ölüme götüren kaza kamerada
Yalova'da genç Mürvet'i ölüme götüren kaza kamerada
Edirne'de su maymunlarına isim takıp konuşan adam görenleri şaşkına çeviriyor!
Edirne'de su maymunlarına isim takıp konuşan adam görenleri şaşkına çeviriyor!
Samsun'da sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
Samsun'da sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
Sinop'ta ayakta duramayan alkollü sürücü denetim yapan polis memuruna zor anlar yaşattı!
Sinop'ta ayakta duramayan alkollü sürücü denetim yapan polis memuruna zor anlar yaşattı!
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: iran'dan Türkiye'ye giren tırda 153 kg eroin yakalandı
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: iran'dan Türkiye'ye giren tırda 153 kg eroin yakalandı
Antalya'da 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen 3 yaşındaki çocuk can verdi!
Antalya'da 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen 3 yaşındaki çocuk can verdi!