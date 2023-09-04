BIST 8.201
DOLAR 26,78
EURO 28,93
ALTIN 1.670,81
YEREL

Saniyeler sonrası çok korkunç! Zonguldak'ta yaşandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

 ZONGULDAK'ta hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı. Aracın ise kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Işıkveren Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, D.D'nin kullandığı hafif ticari araca yolcu treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Metronot Metrocuların enerjisi ile uzay sınırına çıktı
Metronot Metrocuların enerjisi ile uzay sınırına çıktı
Tartıştığı kadını kemerle darp etti vatandaşlara tehditler savurdu o anlar kamerada
Tartıştığı kadını kemerle darp etti vatandaşlara tehditler savurdu o anlar kamerada
Ebrar Karakurt İstiklal Marşı'nı bağıra bağıra söyleyip hüngür hüngür ağladı
Ebrar Karakurt İstiklal Marşı'nı bağıra bağıra söyleyip hüngür hüngür ağladı
Antalya'da korkunç kaza! Safari aracı takla attı: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
Antalya'da korkunç kaza! Safari aracı takla attı: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali ve Vuslat Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali ve Vuslat Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti
Diyarbakır'da halay çekerken meteorun düşme anı görüntülendi
Diyarbakır'da halay çekerken meteorun düşme anı görüntülendi
Sultangazi'de ormanlık alanda yangın çıktı
Sultangazi'de ormanlık alanda yangın çıktı
Milli sporcu Ahmet Önder, yer aletinde altın madalya kazandı!
Milli sporcu Ahmet Önder, yer aletinde altın madalya kazandı!
Yalova'da genç Mürvet'i ölüme götüren kaza kamerada
Yalova'da genç Mürvet'i ölüme götüren kaza kamerada
Edirne'de su maymunlarına isim takıp konuşan adam görenleri şaşkına çeviriyor!
Edirne'de su maymunlarına isim takıp konuşan adam görenleri şaşkına çeviriyor!
Samsun'da sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
Samsun'da sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
Sinop'ta ayakta duramayan alkollü sürücü denetim yapan polis memuruna zor anlar yaşattı!
Sinop'ta ayakta duramayan alkollü sürücü denetim yapan polis memuruna zor anlar yaşattı!