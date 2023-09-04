Saniyeler sonrası çok korkunç! Zonguldak'ta yaşandı
ZONGULDAK'ta hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı. Aracın ise kullanılamaz hale geldiği bildirildi.
Işıkveren Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, D.D'nin kullandığı hafif ticari araca yolcu treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.