Belediye otobüsünde 'benim ülkemi lezbiyen yapamayacaksınız' diye sinir krizi geçirdi

İSTANBUL Başakşehir’de bir kadın, belediye otobüsünde seyahat ederken "benim ülkemi lezbiyen yapamayacaksınız" diye bağırıp sinir krizi geçirdi.

Sosyal medya, İstanbul Başakşehir'de bir belediye otobüsünün içinde kaydedilen ve bir kadının sinir krizi geçirdiği anları konuşuyor. Otobüsün içinde kameraya kaydedilen görüntülerde bir kadının "Benim ülkemi lezbiyen yapamayacaksınız" diyerek bağırdığı görüldü.

Saniye saniye kaydedilen görüntülerin İstanbul'daki bir otobüste yaşandığı aktarılırken otobüste yolcular arasında yüksek sesle tartışmaların yaşandığı da kaydedildi. O anlar sosyal medyada çokça paylaşılarak gündem oldu.