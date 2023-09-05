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Kadıköy'de iki grubun tekme tokat kavgası kameralara yansıdı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Kadıköy Fikirtepe'de sokak ortasında tekme tokat kavga eden iki grubun kavgası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kadıköy Fikirtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan ve dakikalarca süren kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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