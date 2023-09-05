Cem Adrian böyle sitem etti: Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil

Yozgat’ta Sarıkaya Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Cem Adrian İzmir'de sahne aldı. Başarılı şarkıcı hayranlarının hal ve hareketlerinden rahatsız oldu ve şarkı arasında "Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil" diyerek sitem etti.

Şarkıları ve kendine has yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı sanatçı Cem Adrian, İzmir'de verdiği konserle hayranlarıyla bir araya geldi.

Şarkılarını söylerken seyircilerin tavırlarından rahatsız olan Adrian, "Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil" diyerek sitem etti.

Konserinde peş peşe sevilen şarkılarını seslendiren Cem Adrian, seyircilerin tavırlarından rahatsız olunca sessiz kalamadı.

Cem Adrian, "Beyefendi bir dönerseniz konuşalım. İçimden neler geçtiğini biliyorsunuz. Ben Ahmet Kaya söylerken kimse arkasını dönemez. Çok ayıp. Konser dinlemeyi bilmeyen hiç kimse lütfen konsere gelmesin. Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil. Muhabbet etmek isteyenler için dışarıda o kadar çok yer var ki... Ben bu şarkıyı söylerken saygı göstermek zorundasınız" dedi. Şarkıcının o sözleri hayranları tarafından alkışla karşılandı.