BIST 8.174
DOLAR 26,80
EURO 28,75
ALTIN 1.659,91
MAGAZİN

Cem Adrian böyle sitem etti: Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil

Yozgat’ta Sarıkaya Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Cem Adrian İzmir'de sahne aldı. Başarılı şarkıcı hayranlarının hal ve hareketlerinden rahatsız oldu ve şarkı arasında "Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil" diyerek sitem etti.

Şarkıları ve kendine has yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı sanatçı Cem Adrian, İzmir'de verdiği konserle hayranlarıyla bir araya geldi.

Şarkılarını söylerken seyircilerin tavırlarından rahatsız olan Adrian, "Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil" diyerek sitem etti.

Konserinde peş peşe sevilen şarkılarını seslendiren Cem Adrian, seyircilerin tavırlarından rahatsız olunca sessiz kalamadı.

Cem Adrian, "Beyefendi bir dönerseniz konuşalım. İçimden neler geçtiğini biliyorsunuz. Ben Ahmet Kaya söylerken kimse arkasını dönemez. Çok ayıp. Konser dinlemeyi bilmeyen hiç kimse lütfen konsere gelmesin. Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil. Muhabbet etmek isteyenler için dışarıda o kadar çok yer var ki... Ben bu şarkıyı söylerken saygı göstermek zorundasınız" dedi. Şarkıcının o sözleri hayranları tarafından alkışla karşılandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Küçükçekmece'de uyuşturucu sattığı şüpheli motosiklet sürücüsü tutuklandı!
Küçükçekmece'de uyuşturucu sattığı şüpheli motosiklet sürücüsü tutuklandı!
Ataşehir'de büyük yangın! 2 katlı binada başlayan yangın 3 binaya daha sıçradı
Ataşehir'de büyük yangın! 2 katlı binada başlayan yangın 3 binaya daha sıçradı
15 Temmuz Şehitler Köprüsünde dehşet anları! Köprüde koşan adamla çarpışan motosiklet sürücüsü otomobilin altında sürüklendi
15 Temmuz Şehitler Köprüsünde dehşet anları! Köprüde koşan adamla çarpışan motosiklet sürücüsü otomobilin altında sürüklendi
Ataşehir'de bir binada çıktıktan sonra 3 binaya daha sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Ataşehir'de bir binada çıktıktan sonra 3 binaya daha sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Ataşehir'de 2 katlı binada yangın
Ataşehir'de 2 katlı binada yangın
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı! DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağlayan 5 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı! DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağlayan 5 şüpheli yakalandı
Bodrum'da feci kaza! Midibüs dere yatağına devrildi: 23 yolcu yaralandı.
Bodrum'da feci kaza! Midibüs dere yatağına devrildi: 23 yolcu yaralandı.
Kadıköy'de iki grubun tekme tokat kavgası kameralara yansıdı!
Kadıköy'de iki grubun tekme tokat kavgası kameralara yansıdı!
Karısı ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti! 15 yıl önce de çocuklarının gözleri önünde ilk eşini öldürmüş
Karısı ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti! 15 yıl önce de çocuklarının gözleri önünde ilk eşini öldürmüş
İYİ Partili Adnan Beker: Allah memleketi korumuş da seçimi kazanamamışız! Mansur Yavaş bombaları...
İYİ Partili Adnan Beker: Allah memleketi korumuş da seçimi kazanamamışız! Mansur Yavaş bombaları...
Katil kocanın eşini ve kayınvalidesini öldürdükten sonra yaptığı paylaşımlar kan dondurdu
Katil kocanın eşini ve kayınvalidesini öldürdükten sonra yaptığı paylaşımlar kan dondurdu
Barış Yarkadaş stüdyoyu bu sözlerle inletti: Boş yapma Hacı
Barış Yarkadaş stüdyoyu bu sözlerle inletti: Boş yapma Hacı