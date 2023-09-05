Ataşehir'de büyük yangın! 2 katlı binada başlayan yangın 3 binaya daha sıçradı

İSTANBUL ATAŞEHİR'de 2 katlı bir spor salonunda başlayan yangın çevredeki 3 binaya daha sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Ataşehir'de bir binada çıktıktan sonra bitiğindeki 3 binaya da sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Barbaros Mahallesi Kent Sokak'ta bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğindeki 3 binaya da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor