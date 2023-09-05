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Bodrum'da feci kaza! Midibüs dere yatağına devrildi: 23 yolcu yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan bir midibüs dere yatağına devrildi. Meydana gelen kazada midibüs içerisinde bulunan 23 yolcu yaralandı.

Bodrum’daki bir araç bakım servisinde çalışan personeli taşıyan Ahmet Varlı yönetimindeki 48 S 3568 plakalı midibüs, Konacık Atatürk Bulvarı'nda yağmurla kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Kaldırımı aşıp dere yatağına devrilen midibüsteki 23 yolcu yaralandı. İhbarın ardından kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Midibüs dere yatağına tamamen düşmemesi için halatlarla ağaca bağlandı. Yaralılar, ekiplerce ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kimi yaralılar da özel araçlarla hastaneye götürüldü. Ağır hasar alan midibüs vinç yardımıyla dereden çıkarıldı. Öte yandan kazada bir yolcunun parmağı koptu.

Yolcunun kopan parmağı, dakikalarca dere yatağında arandı. Bulunan parmak buz içerisine konularak hastaneye götürüldü.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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