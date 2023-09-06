İstanbul'da selde ölen gencin son anlarrı kameraya böyle yansıdı! Ne yaptıysak çıkartamadık!

İSTANBUL'un Küçükçekmece ilçesinde evini su basan Afrika uyruklu 27 yaşındaki İrama Kebe mahsur kalarak hayatını kaybetmişti. Şahsın evinde polis ekipleri çalışma yaparken mahsur kaldığı sırada çevredeki vatandaşların kurtarma çalışmalarına ait cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Küçükçekmece'de su baskınlarına neden oldu. Mehmet Akif Mahallesi Engin Sokak'ta bodrum katta yaşayan Gine uyruklu 27 yaşındaki İrama Kebe, sel sularında mahsur kalarak hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi, ambulansla hastaneye gönderildi. Kebe'nin evinde polis ekipleri inceleme yaparken evin son durumu görüntülendi. Öte yandan Kebe'nin mahsur kaldığı anda çevredeki vatandaşların kurtarma çalışmaları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"Ne yaptıysak çıkartamadık"

Olay anını Tolga Demir isimli vatandaş, "Alt katta Suriyeli 6 çocuklu bir aile var. 4 bekar Afrika uyruklu arkadaş vardı. Annemin babamın yardımıyla çıkarttık hepsini. O çıkan arkadaş ise geri içeri girdi. Bir şeyleri kaldı herhalde evde, onları almak istedi. O sırada da su basıncı olunca ne yaptıysak çıkartamadık" diye anlattı.