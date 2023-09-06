BIST 8.236
DOLAR 26,80
EURO 28,78
ALTIN 1.660,78
GÜNCEL

İstanbul'da selde ölen gencin son anlarrı kameraya böyle yansıdı! Ne yaptıysak çıkartamadık!

İSTANBUL'un Küçükçekmece ilçesinde evini su basan Afrika uyruklu 27 yaşındaki İrama Kebe mahsur kalarak hayatını kaybetmişti. Şahsın evinde polis ekipleri çalışma yaparken mahsur kaldığı sırada çevredeki vatandaşların kurtarma çalışmalarına ait cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Küçükçekmece'de su baskınlarına neden oldu. Mehmet Akif Mahallesi Engin Sokak'ta bodrum katta yaşayan Gine uyruklu 27 yaşındaki İrama Kebe, sel sularında mahsur kalarak hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi, ambulansla hastaneye gönderildi. Kebe'nin evinde polis ekipleri inceleme yaparken evin son durumu görüntülendi. Öte yandan Kebe'nin mahsur kaldığı anda çevredeki vatandaşların kurtarma çalışmaları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"Ne yaptıysak çıkartamadık"

Olay anını Tolga Demir isimli vatandaş, "Alt katta Suriyeli 6 çocuklu bir aile var. 4 bekar Afrika uyruklu arkadaş vardı. Annemin babamın yardımıyla çıkarttık hepsini. O çıkan arkadaş ise geri içeri girdi. Bir şeyleri kaldı herhalde evde, onları almak istedi. O sırada da su basıncı olunca ne yaptıysak çıkartamadık" diye anlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Başakşehir'i sel vurdu! Araçlar sürüklendi, insanlar mahsur kaldı!
Başakşehir'i sel vurdu! Araçlar sürüklendi, insanlar mahsur kaldı!
23 kişi yaralandı, 1 yolcunun parmağı koptu... Can pazarının yaşandığı kaza kamerada
23 kişi yaralandı, 1 yolcunun parmağı koptu... Can pazarının yaşandığı kaza kamerada
Müge Anlı'nın kızı Lidya yarışmada ortaya çıktı
Müge Anlı'nın kızı Lidya yarışmada ortaya çıktı
Cem Adrian böyle sitem etti: Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil
Cem Adrian böyle sitem etti: Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil
Küçükçekmece'de uyuşturucu sattığı şüpheli motosiklet sürücüsü tutuklandı!
Küçükçekmece'de uyuşturucu sattığı şüpheli motosiklet sürücüsü tutuklandı!
Ataşehir'de büyük yangın! 2 katlı binada başlayan yangın 3 binaya daha sıçradı
Ataşehir'de büyük yangın! 2 katlı binada başlayan yangın 3 binaya daha sıçradı
15 Temmuz Şehitler Köprüsünde dehşet anları! Köprüde koşan adamla çarpışan motosiklet sürücüsü otomobilin altında sürüklendi
15 Temmuz Şehitler Köprüsünde dehşet anları! Köprüde koşan adamla çarpışan motosiklet sürücüsü otomobilin altında sürüklendi
Ataşehir'de bir binada çıktıktan sonra 3 binaya daha sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Ataşehir'de bir binada çıktıktan sonra 3 binaya daha sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Ataşehir'de 2 katlı binada yangın
Ataşehir'de 2 katlı binada yangın
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı! DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağlayan 5 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı! DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağlayan 5 şüpheli yakalandı
Bodrum'da feci kaza! Midibüs dere yatağına devrildi: 23 yolcu yaralandı.
Bodrum'da feci kaza! Midibüs dere yatağına devrildi: 23 yolcu yaralandı.
Kadıköy'de iki grubun tekme tokat kavgası kameralara yansıdı!
Kadıköy'de iki grubun tekme tokat kavgası kameralara yansıdı!