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Takside turistle oynarken çektiği video ile Türkiye'yi güldürmüştü! "Bende kendimi ritme kaptırdım" dedi, anlattı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da taksicilik yapan bir kişi taksisine binen bir turistle türkü eşliğinde dans etmiş ve o anları kameraya almıştı. Çektikleri video ile gündem olan taksici "Yolcu kadın bir anda oynamaya başladı. Bende kendimi ritme kaptırdım" dedi, olanları anlattı.

İstanbul’da aracına binan turist ile Sivas yöresine ait türkü eşliğinde yolculuk yapan taksici o anları sosyal medyadan paylaştı. Türkü eşliğinde ilerleyerek yolculuk yapan turist ise türkü ile taksiciye eşlik etmeye çalıştı. İzleyenleri gülümseten ve renkli görüntülerin oluştuğu o anlar ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Olay sonrası taksi şoförü Oğuzhan Yıldırım o dakikaları anlattı.

"Bende kendimi ritme kaptırdım"

Olaya ilişkin konuşan taksi şoförü Oğuzhan Yıldırım, "O gün taksiye aldığımız misafirimiz yabancıydı. Araçta hafif de müzik açıktı. Yolcumuz, müziğin sesini açmamı istedi. Yolcu kadın bir anda oynamaya başladı. Bende kendimi ritme kaptırdım. Kendisinden izin alıp o anları kayda aldım. Evet İstanbul'da bir taksi sorunu var ama biz iyi taksicilerdeniz. Yolcumuzu Taksim'de kaldığı otele bıraktım. Daha sonra videonun yayıldığını gördüm" dedi.

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