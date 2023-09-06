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Cem Küçük 'Erdoğan'ın çözemediği tek sorun'u açıkladı! 'Geçinmek zor, AK Parti bedelini ödedi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayat pahalılığına ilişkin "sorun ekonomik değil psikolojik" sözlerine gazeteci Cem Küçük itiraz etti. "Ekonomik kriz var, geçinmek zor' diyen Cem Küçük, "İki yıldır kriz var ve AK Parti son seçimde de bunun bedelini ödedi" dedi.

Habertürk'te 'Gerçek Fikri Ne?' programına konuk olan gazeteci  Cem Küçük, ev sahibi-kiracı kavgalarının hükümet tarafından bir türlü çözülemediğine dikkat çekerek "Büyükşehirlerde ekonomik kriz hat safhada" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayat pahalılığına ilişkin "sorun ekonomik değil psikolojik" sözlerini değerlendiren Cem Küçük şunları söyledi:

Ekonomik kriz var ve had safhada

- Ekonomik kriz Türkiye'de var. Büyükşehirlerde çok had safhada var ve geçinmek zor. İki yıldır var ve iki yıldır bu gitmedi. Nitekim AK Parti seçimlerde bedelini ödedi. İstanbul ve Ankara'da oyları azaldı.

Anadolu krizi az hissetti çünkü...

- Anadolu'da gene var ama bu kadar değil. Çünkü Anadolu'da insanlar ev sahibi, emekli maaşları ve sosyal yardımlar var. Onun için büyük şehirlerdeki kadar hissetmedi. Ama şu an Türkiye'nin yaşadığı şey krizdir.

Erdoğan'ın çözemediği işlerden biri...

- Bazı arkadaşlarım 'geçen sene ev kiram gelirimin yüzde 30'u kadardı, şimdi ise aylık gelirimin yüzde 70'i kiraya gidiyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz' diyor. Hükümetin çözemediği işlerden biri ev sahibi- kiracı meseledir. Adliyeler korkunç derecede dosya dolu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada enflasyon ve hayat pahalılığına ilişkin "Etiketlerde ve ilanlarda yüksek oranda fiyat artışı yapılıyor. Çalışanların ücretlerine yapılan her artış cebe girmeden artışlar her hizmete yansıtılıyor. Aynı ürün ve hizmetin farklı yerlerdeki fiyat makasının çok açıldığı durumlar var. Demek ki bir fiyatlama güdüsüyle karşı karşıyayız. Bu da sorunun ekonomik değil psikolojik olduğuna işaret ediyor" diye konuştu.

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