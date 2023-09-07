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4 şehirde uyuşturucu operasyonu! Bakan Ali Yerlikaya: 14 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanlığı uyuşturucuyla mücadeleye devam ediyor. Son olarak Bakan Ali Yerlikaya; İstanbul, Kocaeli, Adana ve Bingöl düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; İstanbul, Kocaeli, Adana ve Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 zehir tacirinin yakalandığını bildirdi. 

Bakan Yerlikaya İstanbul'da 3 ilçede düzenlenen 3 ayrı operasyonda 19 kilogram eroin, 58 kilogram bonzai, 170 kilogram muhtelif içerikte uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. İstanbul'da 6 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de ise TEM otoyolunda durdurulan bir otobüste ise 765 kilogram eroin ele geçirilirken 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, ayrıca "Adana'da durdurulan bir araçta yapılan aramada 158 kilo esrar yakalandı, 1 şüpheli gözaltında. Bingöl İl Jandarma Komutanlığımızca ise Genç kırsalında yapılan aramalarda 150 kilo toz esrar, 44 kilo kubar esrar 3 milyon 325 bin 465 kök kenevir ele geçirildi. Ayrıca  İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğümüzce düzenlenen operasyonda da 280 kg skunk ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli şahıs da gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, söz konusu operasyonlara dair görüntülere paylaşımında yer verdi.

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