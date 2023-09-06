Çarşaflı kadınlara saldırı! Terbiyesizler, pislikler, hayvanlar, öküzler..

Sosyal medyaya düşen bir videoda hastanede sıra bekleyen çarşaflı kadınlara başka bir kadın giyim kuşamları nedeniyle ağır ifadelerle saldırdı. Çarşaflı kadınlara ağır hakaretler savuran kadını susturmak mümkün olmadı...

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor. Trabzon Of Devlet Hastanesi'nde çekildiği belirtilen videoda, başı açık bir kadının, sıra bekleyen çarşaflı kadınlara ağır ifadelerle saldırdığı görülüyor.

Önce yanındaki kadınla konuşurken çarşaflı kadınları aşağılayan kadın, daha sonra kadınların cevap vermesi üzerine iyice şirazeden çıktı. Ardından da "Terbiyesizler, pislikler, hayvanlar, öküzler.." diye saydırdı.

Çarşaflı kadınların "Siz benim tesettürüme saldırıyorsunuz" uyarısına rağmen hakaretlerine devam eden saldırgan kadın uzun süre sakinleştirilemedi. Hastane güvenliği olaya müdahale etti.