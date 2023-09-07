BIST 8.270
DOLAR 26,84
EURO 28,79
ALTIN 1.655,27
SPOR

Umreye giden Kerem Aktürkoğlu: Rabbim gelemeyen herkese nasip etsin

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı umreyle ilgili duygu ve izlenimlerini paylaştı.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, Aktürkoğlu, "Kutsal topraklarımızın manevi anlamda inanılmaz bir atmosferi var. İlk geldiğimiz günden beri zaten bunu insan hissediyor." ifadelerini kullandı.

Aktürkoğlu, kutsal topraklara gelmenin isteyen herkese nasip olmasını ve yapılan ibadetlerin kabulünü diledi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İnsanlık ölmedi dedirten davranış! Arabayla kadını takip edip laf atan tacizcilere tepki gösterdi karnından bıçaklandı
İnsanlık ölmedi dedirten davranış! Arabayla kadını takip edip laf atan tacizcilere tepki gösterdi karnından bıçaklandı
Sultanbeyli'de husumetlilerin kavgası boks maçını aratmadı! O anlar kameralara yansıdı
Sultanbeyli'de husumetlilerin kavgası boks maçını aratmadı! O anlar kameralara yansıdı
4 şehirde uyuşturucu operasyonu! Bakan Ali Yerlikaya: 14 zehir taciri yakalandı
4 şehirde uyuşturucu operasyonu! Bakan Ali Yerlikaya: 14 zehir taciri yakalandı
Kuyumcuda akıllara zarar soygun! İzmir'den de küçük yaşta kız çocuğu çalmışlar
Kuyumcuda akıllara zarar soygun! İzmir'den de küçük yaşta kız çocuğu çalmışlar
Malatya'da ağır hasarlı 2 bina patlayıcıyla yıkıldı!
Malatya'da ağır hasarlı 2 bina patlayıcıyla yıkıldı!
Çarşaflı kadınlara saldırı! Terbiyesizler, pislikler, hayvanlar, öküzler..
Çarşaflı kadınlara saldırı! Terbiyesizler, pislikler, hayvanlar, öküzler..
Kısmetse Olur yarışmacıları Batuhan Boz ile Oğulcan Yılmaz arasında tekmeli-yumruklu kavga
Kısmetse Olur yarışmacıları Batuhan Boz ile Oğulcan Yılmaz arasında tekmeli-yumruklu kavga
İstanbul'da lüks araçları selde sürüklenmesin diye ağaca bağladılar!
İstanbul'da lüks araçları selde sürüklenmesin diye ağaca bağladılar!
Cem Küçük 'Erdoğan'ın çözemediği tek sorun'u açıkladı! 'Geçinmek zor, AK Parti bedelini ödedi'
Cem Küçük 'Erdoğan'ın çözemediği tek sorun'u açıkladı! 'Geçinmek zor, AK Parti bedelini ödedi'
İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
Ünlü sanatçı Yudum Tatar müzikten siyasete atıldı! Tufanbeyli Belediye Başkanlığı’na adaylığını duyurdu
Ünlü sanatçı Yudum Tatar müzikten siyasete atıldı! Tufanbeyli Belediye Başkanlığı’na adaylığını duyurdu
Takside turistle oynarken çektiği video ile Türkiye'yi güldürmüştü! "Bende kendimi ritme kaptırdım" dedi, anlattı
Takside turistle oynarken çektiği video ile Türkiye'yi güldürmüştü! "Bende kendimi ritme kaptırdım" dedi, anlattı