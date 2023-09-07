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Ağrı'da köy evi cayır cayır yandı! Küle dönen ev kullanılamaz hale geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Ağrı Diyadin'de bilinmeyen bir nedenle köy evinde yangın çıktı. Meydana gelen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Yukarı Dalören köyünde yangın çıkan evde hasar oluştu. Abdullah Özden ve ailesinin yaşadığı evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yaralanma veya can kaybı yaşanmayan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

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