Dehşet anları kamerada! Sağlık çalışanını bıçaklayıp yerde yatarken tekmeledi!

GAZİANTEP Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir sağlık çalışanı bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırganın, kanlar içinde yerde yatan sağlık çalışanını tekmelemeye devam etmesi de kameralara yansıdı.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir sağlık çalışanı, bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Sağlık çalışanı yoğun bakıma alındı hayati tehlikesi olduğu açıklandı.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki saldırı anına ilişkin kan donduran görüntüler geldi. Sağlık çalışanını bıçaklayıp kanlar içinde yere seren cani adam, güvenlik görevlisini de bıçakla tehdit ettikten sora yerde can çekişen sağlıkçıyı küfrederek tekmeledi.