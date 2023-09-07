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İstanbul'un göbeğinde aileler taşlarla sopalarla kavga ettiler!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İstanbul Kartal'da bilinmeyen bir nedenle kavga eden iki aile kavganın büyümesi ile taşlarla sopalarla birbirine girdi.

Olay, Kartal Hürriyet Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Diğer aile fertlerinin de gelmesiyle sokak bir anda savaş meydanına döndü. Kavgada taş ve sopalar havada uçuştu. Dakikalarca süren kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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