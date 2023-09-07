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Böyle hırsızlık görülmedi! Yoldan geçen vatandaşlardan yardım istedi, hırsızlık yaptı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İstanbul Beylikdüzü'nde yolda karşılaştığı vatandaşlardan hırsızlık yapmak için yardım isteyen bir şahıs depodan 17 bin lira değerinde kurutma makinesi ve bisiklet çaldı. Şahıs kameraya yakalandı.

Olay, 31 Ağustos Perşembe günü Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi Durusu Caddesi'ndeki bir binada yaşandı. Sabah 09.00 sıralarında binanın otoparkına giren hırsızlar, depo olarak kullanılan alandan toplam 17 bin lira değerinde kurutma makinesi ve bisiklet çaldı.

Olayla ilgili ihbar üzerine harekete geçen polis güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda 2 kişi tespit edilirken M.S. isimli şahıs evinde gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada görüntülerdeki diğer kişinin yoldan geçen bir vatandaş olduğu pişkin hırsızın malzeme taşırken yardım istediği öğrenildi.

12 saat apartmanda kaldı

Apartmana yabancı uyruklu bir aileye ait olduğu öğrenilen eşyaları çalan hırsız, akşam saat 21.00 sıralarında binayı terk etti. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız her hareketi binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Şahıs girdiği apartmandan 12 saat sonra çıktı.
Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen M.S. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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