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Cübbeli Ahmet Hoca, 'şeyhlik' unvanı aldı! Cübbeli Hoca artık Kadiri Tarikatı şeyhi işte yeni ismi...

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa cemaati içindeki ayrışmada yeni bir yola girdi. İsmailağa'nın şeyhi olmak istediği iddiaları sürerken, Cübbeli Ahmet Hoca'nın Kadiri Tarikatı'nda 'şeyhlik' unvanı aldığı anların görüntüleri sosyal medyaya düştü.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü artık resmen bir tarikat şeyhi. Sosyal medyada yayınlanan videoda Nakşibendi tarikatına bağlı İsmailağa Cemaati'nde hoca olan Cübbeli Ahmet'in Şeyh Ubeydullah El Kadiri adlı şahıstan 'Kadiri Tarikatı şeyhlik icazeti' aldığı görüldü.

Cübbeli Ahmet Hoca, geçtiğimiz sene de Şâzelîlik tarikatına üye Şeyh Ubeydullah El Kadiri El Hüseyni olarak bilinen şahısa geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak elini öpmüş ve dua istemişti. Şeyhlik icazet belgesinde Cübleli Ahmet Hoca'nın ismi "Şeyh Ahmet Mahmut Yusuf el mulaggabi Cübbeli el Kadiri" olarak yer aldı. 

İsmailağa'daki yeni şeyh kim olacak tartışması

İsmailağa cemaatinin lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından tarikatın liderinin kim olacağına dair tartışmalar artmıştı.

Cübbeli Ahmet, "Mahmûd Efendi Hazretlerimizin, post-u şerifi üzerindeki sıcaklığı henüz taze iken kendisinin: “Onu bana yaklaştırmayın, o şeytandır” buyurduğu Hüsnü Kılıç’ın Efendi Hazretlerimizin makamını işgal etmesine daha ne kadar tahammül edeceğiz" demişti.

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