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İstanbul'da başörtülü kadınlara sözlü taciz! Bu kadar kapanmanın alemi ne?

İSTANBUL Pendik'te yaşlı bir adam sırf başörtülü oldukları için bir grup kadına sözlü tacizde bulundu. Skandal sözler sarf eden yaşlı adam, "Bu kadar kapanmanın alemi ne?" dedi. O anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşının 80 olduğunu söyleyen bir şahıs, kapalı kadınları hedef alarak tepki çeken ifadeler kullandı. Elinde bastonu ile ayakta duran adam, karşılaştığı bir grup kadına sözlü tacizde bulundu. İsmi öğrenilemeyen yaşlı adam, başörtülü kadınlara "Bu kadar kapanmanın anlamı ne?" diyerek tacizini sürdürdü.

Dininizi bu saatten sonra biz öğretemeyeceğiz

Yaşadığı sözlü saldırı sonrası neye uğradığını şaşıran mağdur kadın, "Bu yaşınıza kadar öğrenemediysen dininizi biz bu saatten sonra öğretemeyeceğiz." ifadeleri kullandı.

Vatandaşlar 'sizi ilgilendirmiyor' diye tepki gösterdi

Çevredeki vatandaşlar yaşlı adama "Sizi ilgilendirmiyor" diyerek tepki gösterdi. Sözlü tacizini bir süre daha sürdüren şahıs, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

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