Antalya’da taksi şoförünü öldüresiye dövdüler, o anlar kamerada

Antalya’da eli bıçaklı iki saldırgan, bindikleri ticari taksi sürücüsünü öldüresiye darp etti. Yüzü kanlar içerisinde kalan taksici yoğun bakımda 4 saat tedavi gördükten sonra taburcu oldu. Darp anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, saldırganların bin TL’si ile cep telefonunu gasp ettiğini iddia eden taksi şoförü, “Kolum kırık, dişlerim dökük, bir dişimi yuttum, elmacık kemiğim daha doğrusu 5 yerimden kırığım var ve acı çekiyorum. Bu şahıslardan sonuna kadar şikayetçiyim” dedi.

Olay, Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, borçlarını kapatmak için 8 aydır taksicilik yapan Ömer Ucan’ın (49) bulunduğu duraktan taksi çağrıldı. Belirtilen adrese giden Ucan’ın aracına binen müşteri, Varsak bölgesine doğru gitmesini istedi. İddiaya göre, ormanlık alana gitmek isteyen kimliği belirsiz müşteri, farklı farklı adreslere Ucan’ı yönlendirdi. Yolda jandarma ve polis kontrol noktalarını görünce paniğe kapılan şahıs, son olarak Ucan ile sözlü tartışmaya girdi. Son olarak kaldığı eve taksiyi sürdüren şahıs, evden yanında başka bir kişiyle birlikte tekrar taksiye bindi.

Kolunun kırıldığını söyleyince bıraktılar

Ucan’ın bin 555 TL tutan taksi ücretini ormanlık alanda vereceklerini söyleyen şahıslar, belirtilen adrese gidince bir anda saldırmaya başladı. Yanlarında ve elinde bıçak taşıyan şahıslar, Ucan’ı darp etti. Yüzü kanlar içerisinde kalan taksi sürücüsü ‘Kolum kırıldı’ deyince şahıslar darp etmeyi bırakıp araçtan inmeye çalıştı. Bu sırada Ucan aracını hareket ettirip olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerden ve taksi telsizinden yardım talep eden Ucan, ihbarla bölgeye gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan Ucan, yoğun bakımındaki 4 saatlik tedavisinin ardından taburcu edildi.

“Kırık elimle bıçağı tuttum”

Olay anını anlatmakta güçlük çeken taksi sürücüsü, şunları söyledi, “Eli yüzü düzgün birisiydi. Farklı farklı adreslere yönlendirdi. En son ATM'den para çekti, ben de paramı vereceğini sanmıştım. Bin 555 TL tutmuştu ve kendisini yanlış yollardan götürdüğümü söyledi. Oysa ben o nereye gitmemi istediyse oraya götürdüm. Evine geldik, paramı vermesini istedim. Evden getireceğini para getireceğini söyledi. Yanında bir kişiyle beraber geldi. Birisi kafa tutup ‘Çabuk arabaya bin’ dedi. ‘Siz paramı verin, beladan uzak duralım. Ben yoluma, siz yolunuza gidin’ dedim ama dönerken sol arka cebinde silah ve bıçak gördüm. Öbürünün arka cebinde siyah bıçak vardı. 2 kilometre gittik, arabayı durdurdu. Bıçak çıkardı, elimle kendimi korumaya çalışırken arkadaki elimi koltuğun arkasına çevirerek kolumu kırdı. İki elimi de bağladı, diğeri yumruk vurmaya başladı. Darp edip telefonu elimden zorla aldı. Arabanın gözünde bin TL vardı, onları almışlar. Kırık elimle bıçağı tuttum. Tutmasaydım kalbime 4-5 sefer bıçağı saplayacaktı. Gözü çok karaydı. Yardım istedikçe ağzımı kapattılar. Kornaya bastım sürekli, çevreden kurtaranlar olur diye ama kimse çıkmadı. Ardından gaza basıp ilerledim o arabadan atladı, diğeri de fırladı. O fırlama esnasında telefonum arabaya düşmüş, polislerden teslim aldım. 1,5 kilometre sonra Allah razı olsun bir motosikletli genç durdu. Telsizden ‘Arkadaşlar darp edildim’ diye anons geçtim. O sıra arabadan indiğimde başım dönüyordu ve bayıldım. Ardından yoğun bakımda 4 saat kaldım.”

“5 yerimde kırığım var”

Şüphelilerden birinin yakalandığını belirten Ucan, “Bu şahıslardan sonuna kadar şikayetçiyim. Kolum kırık, dişlerim dökük, bir dişimi yuttum, elmacık kemiğim daha doğrusu 5 yerimden kırığım var ve acı çekiyorum” diye konuştu.

Öte yandan taksicinin darp edildiği anlar taksinin iç güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.