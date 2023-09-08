Yolcu dolu otobüs seyir halindeyken cayır cayır yandı!

Osmaniye'de Diyarbakır'dan Ankara'ya giden yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı. Motor bölümünden çıkan yangın tüm otobüsü sardı, şoför ve yolcular son anda kurtuldu.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Toprakkale ilçesi yakınlarında Diyarbakır'dan Ankara'ya giden 73 FA 555 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın aracın diğer bölgelerine de sıçradı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Motor bölümündeki dumanları fark eden şoför, aracı emniyet şeridine çekerek yolcuları otobüsten çıkardı. Yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, yolcular başka bir otobüsle yollarına devam etti.