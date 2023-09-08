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Dinlenme tesisinde garsona 'yemeğim gecikti' dayağı kameralarda!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Bursa Gemlik'te otobüs terminaline yemek yemek için gelen şahıslar yemeğin geç kaldığını iddia ederek garsonu darp ettiler. Saldırı anı ve yaşanan arbede güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz salı saat 17.00 sıralarında İstanbul-İzmir otoyolu Gemlik yakınlarındaki dinlenme tesisinde meydana geldi.
Tesiste sipariş verdikleri yemeğin geç geldiğini iddia eden 3 şüpheli ile garson Murat Tepe (24) arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre devam ettikten sonra grup, tekme, yumruk ve sandalyelerle Murat Tepe'ye saldırdı.

Çalışanların ve müşterilerin araya girmesiyle sona ermesiyle kavgaya karışan 3 şüpheli, olay yerinden kaçtı. Başından yaralanan garson Tepe yaralandı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan, ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tepe'nin alnına dikiş atıldı.

Gemlik Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri, kavgaya karışan 3 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, denetimli serbestlik ve yurt dışına çıkma yasağı konulup serbest bırakıldı.

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