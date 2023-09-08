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Sultangazi'de 3 yaşındaki Muhammed'in ölümü kahretti! Kedi severken otomobil ezdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

İSTANBUL Sultangazi'de yol kenarında otururken otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Kahreden anlar bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Habipler Mahallesi 2700 Sokak'ta Gazi T'nin kullandığı 34 BKR 501 plakalı otomobil, yolun kenarında oturarak kediyi seven 3 yaşındaki Muhammed Salih Kaya'ya çarptı.

Aracın altında kalan çocuk, sürücü tarafından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sürücü Gazi T, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çocuğun cenazesinin, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, sürücüsünün bir süre bekleyip sokağa yöneldiği sırada otomobilin kenarda oturan çocuğa çarpması bir evin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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