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Cübbeli Ahmet Hoca 'Kadiri Tarikatına şeyh oldu" iddiası! Böyle sapık sapık işlerle uğraşıyorlar

Cübbeli Ahmet Hoca'nın İsmailağa ile bağlarını keserek Kadri tarikatından şeyhlik aldığı iddiası ve videosu olay oldu. Cübbeli Ahmet Hoca Kadiri şeyhi olduğu iddialarını yalanladı . "Ölünceye kadar Mahmud Efendi hazretlerine mürid olarak kalacağım" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa cemaati içindeki ayrışmada yeni bir yola girdi. İsmailağa'nın şeyhi olmak istediği iddiaları sürerken, Cübbeli Ahmet Hoca'nın Kadiri Tarikatı'nda 'şeyhlik' unvanı aldığı anların görüntüleri sosyal medyaya düştü.

Ona mürîd olarak öleceğim inşâallâh

Cübbeli Ahmet Hoca, bu görüntüler üzerine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Başka Tarîkattan Şeyhlik Aldı" diyenler şunu bilsin ki nice meşhûr ve büyük şeyhler halîfelik vermeye kalktılar. Ama ben Mahmud Efendi Hazretlerimize mürîd olma şerefini her şeye tercîh ettim. Ve ona mürîd olarak öleceğim inşâallâh." 

Böyle sapık sapık işlerle uğraşıyorlar

Kadiri Şeyhi ile görüştüğünü ama şeyhlik almadığını belirten Cübbeli Ahmet Hoca, "Allah benimle uğraşanların şerrine karşı beni kifayet eylesin, kafi gelsin, onların da neyse müstehaklarını versin. Böyle sapık sapık işlerle uğraşıyorlar." dedi. 

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