Adana'da kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi: 5 yaralı

Adana Kozan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir iş yerine çarptı. Meydana gelen kazada araç içindeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kozan’ın Varsaklar Mahallesi Sırkıntı Caddesi yolu üzerinde meydana geldi. Akdam yolu istikametinde Emirhan Karabulut yönetimindeki 25 DD 255 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir iş yerine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine CANKUR, ambulans ve polis ekipleri geldi. Kazada, otomobil sürücüsü Emirhan Karabulut ve araçta bulunan Asude Yüksek, Rabia Rümeysa Köten, Ahmet Kelebek, Arif Samet Ergün hafif yaralandı.

Yaralılar, ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken otomobil kullanılama hale geldi.