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Tekirdağ'da alkollü sürücü park halindeki araca çarptı! Aracın sahibine sarılıp hüngür hüngür ağladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ Çorlu'da alkollü araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı.

Olay, gece yarısı Nusratiye Mahallesi Erdal İnönü Caddesi üzeri Nefes Park mevkiinde meydana geldi. Dumlupınar Caddesi üzerinden Erdal İnönü Caddesi’ne geçiş yapan M.E. idaresindeki 59 AAV 349 plakalı otomobil, kayganlaşan zeminde virajı alamayarak park halindeki otomobile çarparak, metrelerce savruldu.

Ehliyetine el konuldu

Kaza sonrası park halindeki aracın içinde oturan sürücü M.G. olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen trafik polisi tarafından yapılan kontrollerde, sürücü M.E.’nin 2.62 promil alkollü olduğu belirlendi. Yasal sınırların üzerinde olduğu gerekçesiyle M.E.’nin ehliyetine 6 ay süreyle geçici olarak el konuldu.

Çarptığı sürücüye sarıldı, köpeği sevdi

Genel olarak çoğu alkollü sürücünün taşkınlık yaptığı kaza olaylarında bu kez nadiri yaşandı. Kaza nedeniyle çok üzgün olduğunu ifade eden M.E. gözyaşlarına boğuldu. M.E. daha sonra çarptığı aracın sürücüsüne sarılarak özür dileyip daha sonra da yanına gelen bir köpeği sevdi.

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