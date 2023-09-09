Gece vakti sokakta ayrılan sevgililere şarkı söyleyen genç viral oldu!

Zonguldak'ta gece saatlerinde sokakta şarkı söyleyen 22 yaşındaki inşaat işçisi genç sosyal meydada viral oldu. Arabesk şarkılarıyla gönülleri fetheden gencin en büyük hayali Ferdi Tayfur ile düet yapmak.

İnşaat işçiliği yaparak geçimini yapan 22 yaşındaki Sezer Vurmaz isimli genç, bir süre önce sesini beğenen arkadaşının şarkı söylemesi isteğini geri çevirmedi. Gece vakti çıktığı sokakta şarkı söyleyen gencin o anları sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan gencin söylediği şarkı çok sayıda kişi tarafından da paylaşıldı.

"Önümü kesip şarkı söylememi istiyorlar"

Gelen şarkı isteklerini kırmayan Sezer Vurmaz, en büyük hayalinin ise Ferdi Tayfur ile düet olduğunu söyledi. Vurmaz, küçük yaştan bu yana şarkı söylediğini ve şehrin bir çok yerinde önünün kesilerek istek şarkı talep edildiğini anlattı.

Sesinin Ferdi Tayfur'a benzediğini bu sebeple de en çok O'nun şarkılarını söylemesi istendiğini ifade eden Sezer Vurmaz, şöyle dedi: "22 yaşındayım. İnşaat işlerine gidiyorum. Ne iş olursa elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Mahalle arasında gidiyordum."

"Bir kadın ve erkek ayrılmış. Benden ayrılık şarkısı istediler. Ben de o şarkıyı seslendirmeye çalıştım. Öylelikle başladı. Bu da epey insanları etkilemiş. Ferdi Tayfur'un şarkılarını söylüyorum."

"Önüme geçip şarkı isteğinde bulunuyorlar. Çok beğendiklerini söyleyip şarkı istiyorlar. Yolda durduruyorlar. Benim en büyük hayalim Ferdi Tayfur ile bir araya gelip düet yapmak. Buradan da bir çağrım."

Sanatçı Ferdi Tayfur ile daha önce hiç görüşmediğini söyleyen Vurmaz, "Kendisiyle düet yapmak isterim. En büyük hayalim bu" diye konuştu.