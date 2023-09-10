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Uşak'ta 2 müstakil ev alevlere teslim oldu! Mahalleli yangını film gibi izledi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Uşak'ta bilinmeyen bir nedenle müstakil 2 evde yangın çıktı. Yangın esnasında mahallelinin yanan evleri film gibi izlemesi dikkat çekerken evler kullanılamaz hale geldi.

Uşak Elmalıdere Mahallesi Sönmez Sokak’ta bulunan tek katlı evde henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanında bulunan eve sıçradı. İhbarlar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin geniş güvenlik önlemleri aldığı yangında itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken iki evde kullanılmaz hale geldi.

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