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Kartal'da kaza dehşeti kameralarda! Ticari taksi ve motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İstanbul Kartal'da gece saatlerinde ticari taksi ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralanırken kaza anı kameralara yansıdı.

Olay 03.00 sıralarında Atalar Mahallesi Üsküdar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aynı yönden gelen 34 TEH 56 plakalı taksi ile 34 CLJ 678 plakalı motosiklet farklı yönlere dönecekken çarpıştı.

Kaza sonucu motosiklet üzerindeki Ö.Ç. ve V.C. yaralandı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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