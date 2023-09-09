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MEDYA

Habertürk sunucusu Afşin Yurdakul canlı yayında veda etti: Gazetecilik büyük bir kıskaçta

Habertürk sunucusu Afşin Yurdakul, 10 yıldır çalıştığı Habertürk'e canlı yayında veda etti. Son kez yayına çıktığını söyleyen Yurdakul, "Bu meslek, gazetecilik büyük bir kıskaçta. Demokrasi olmadan hukukun üstünlüğü olmadan ifade özgürlüğü el üstünde tutulmadan da nefes alamaz. Nefes aldırmak ta hepimizin görevi bu ülkede" dedi.

Uzun yıllardır Habertürk'te görev yapan gazeteci Afşin Yurdakul, kanala canlı yayında veda etti.

360 programını son kez sunan Yurdakul, bu süre boyunca yaptığı yayınlarda bilgi temelli tüm görüşlere saygılı olmaya çalıştığını söyledi.

Ciner Medya Grubu Başkanı Kenan Tekdağ'a ve kanal çalışanlarına teşekkür eden Yurdakul, "Veda etmeden de şunu söylemeyi borç biliyorum. Bu meslek, gazetecilik büyük bir kıskaçta. Demokrasi olmadan hukukun üstünlüğü olmadan ifade özgürlüğü el üstünde tutulmadan da nefes alamaz. Nefes aldırmak ta hepimizin görevi bu ülkede. Dünyanın bu kritik zamanında ülkeme de hakkıyla demokrasi, adalet, refah, ferahlık diliyorum. Türkiye'nin bütün renkleri bütün renklerine emanet olsun." ifadelerini kullandı. 

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