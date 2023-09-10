İstanbul'un göbeğinde güpegündüz sokak ortasından kadın kaçırdılar! O anlar kamerada!

İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da kız kardeşiyle caddede yürüyen kadın, yanına yaklaşan araçtan inen iri yarı bir erkek tarafından zorla araca bindirilip kaçırıldı. Kız kardeşi sağa sola koşuştururken, yaşananlar an be an kameralara yansıdı...

Gaziosmanpaşa'da kız kardeşiyle caddede yürüyen kadının zorla araca bindirilerek götürüldüğü anlar, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Alınan bilgiye göre, Karadeniz Mahallesi General Aldoğan Caddesi'nde dün akşam saatlerinde kız kardeşiyle yürüyen kadının yanına yaklaşan araçtan inen kişi kadını zorla araca bindirdi.

Araçtakiler daha sonra hızla olay yerinden uzaklaşırken söz konusu anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kadın biraz bağırdı, engel olunabilirdi ama...

Olayın görgü tanıklardan Aykut Aykut, bir kişinin apar topar kadını araca aldığını anlatarak, "Arabaya attı hızlı bir şekilde aşağı gitti. Kadın biraz bağırdı. Etrafta birleri vardı. Engel olunabilirdi ama kimse bir şey yapmadı. Yanındaki de şoktaydı." diye konuştu.

İşyerine ablasıyla birlikte gelmişlerdi

Zorla araca bindirilen k​​​​​​adının kız kardeşinin çalıştığı iş yerinin sahibi Ayhan Çalışkan, o gün iş yerine ablasıyla birlikte geldiklerini anlatarak, "Ablasıyla geldiler. 'Bizim işimiz çıktı' dediler. Ablasını kaçırmışlar. Panik halindeydi." dedi.

Kaçırılan kadınla ilgili emniyete şikayet yok

Bu arada yaşanan anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Söz konusu olayla ilgili emniyete herhangi bir müracaatın bulunmadığı öğrenildi.