Fas'ta deprem anı kamerada! Ölümden saniyelerle böyle kurtuldular

FAS’ta önceki gün meydana gelen ve ülke tarihindeki son 120 yılın en büyük depremi olarak yorumlanan 6.8 büyüklüğündeki deprem ülkeyi felakete sürükledi. Depremde ölenlerin sayısı 2 bini aşarken, derem anında bir seyyar satıcının yıkılan binanın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı...

Fas’ta önceki gün meydana gelen ve ülke tarihindeki son 120 yılın en büyük depremi olarak yorumlanan 6.8 büyüklüğündeki deprem ülkeyi felakete sürükledi. Yetkililer çoğunluğu Marakeş olmak üzere bölgedeki beş bölgede en az 2012 insanın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Açıklamada 2059 kişinin yaralandığını ve bunların 1404’ünün durumunun ise ağır olduğunu açıkladı.

3 gün ulusal yas ilan edildi

Dünya Sağlık Örgütü, ülkeyi sarsan depremlerden 300 binden fazla insanın etkilendiğini açıklarken Fas’ta milli yas ilan edildi. Yasın 3 gün süreceği belirtildi. Fas Silahlı Kuvvetleri, yerel yönetimler, güvenlik güçleri ve sivil savunma ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor ve deprem bölgelerine insani yardımların ulaştırılması için tüm imkanları seferber ediyorlar.

Tarihi binalar yerle bir oldu

Marakeş'te yıkılan bazı binaların UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer aldığı bildirildi ve 12. yüzyılda inşa edilen Koutoubia Camisi'nin de hasar gördüğü aktarıldı. Fas medyasına göre, deprem yerel saatle 23.10'da meydana geldi ve başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde de hissedildi.