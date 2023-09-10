Van'da 3 terörist yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da düzenlenen operasyonda 3 teröristin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Van İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonda 3 teröristin gözaltına alındığını bildirdi.

Teröristlerin ikametinde 2 savunma tipi el bombası ile 2 tabanca ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Masum insanların canlarına kastedenleri affetmeyeceğiz. Terör sona erene kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.