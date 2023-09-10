Türkiye’nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu Diyarbakır semalarında!

Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopteri pilotu Komiser Özge Karabulut, Diyarbakır semalarında ATAK helikopteri ile bakım uçuşu gerçekleştirdi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, ATAK helikopteriyle terör başta olmak üzere suç ve suçluya karşı daha etkin mücadele veriyor. Bu çerçevede Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, 2023-2024 uçuş yılı açılışı kapsamında Havacılık Şube Müdürlüğü’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Hava araçları ve görevler hakkında bilgi alan Kaya, Karabulut’un kullandığı ATAK helikopterinin bakım uçuşunu seyretti.

Bakım uçuşunu başarıyla gerçekleştiren Karabulut’u tebrik eden Kaya, yeni uçuş yılının kazasız ve başarılarla geçmesi yönünde temennilerini dile getirdi.