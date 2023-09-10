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Ölüme beraber gittiler! Karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı çifte araba çarptı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Karaman'da kontrolden çıkan bir otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı çifte çarptı. Meydana gelen kazada yaşlı çift hayatını kaybetti.

Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda, Ömer Faruk Ü. (26) yönetimindeki 70 ABD 244 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Saliha (65) ve Recep Aksay (66) çiftine çarptı.

Kazada Saliha Aksay olay yerinde, ağır yaralanan eşi Recep Aksay ise kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaşlı çiftin, bir yakınlarının düğününe gittiği öğrenildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan çiftin cenazeleri Ahmet Yesevi Camisi'ne getirildi. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından çiftin cenazeleri şehir mezarlığında toprağa verildi. Sürücü Ömer Faruk Ü'nün ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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