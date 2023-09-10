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Sivas'ta feci kaza! Yol kenarına devrilen otomobilde 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Sivas- Ankara karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarına devrildi. Meydana gelen kazada 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Ankara karayolu Köklüce köyü mevkiinde meydana geldi. A.T. idaresindeki 58 NT 800 plakalı araç ile H.T. idaresindeki 58 AAF 666 plakalı araç çarpıştı. 58 NT 800 plakalı araç, kazanın etkisiyle yol kenarına devrildi.

Kazada araçta bulunan sürücü A.T. ile S.T., H.T., Ö.T.T. ve A.E.T. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3'ü çocuk olan yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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