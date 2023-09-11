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Kuşadası'na sahilden göçmenler böyle geldi! Botla gelip şehre dağıldılar

Türkiye'ye kaçak göçmen akını sürüyor. Kuşadası'nda Kadınlar Sahili'ne şişme botla gelen 30 göçmen, şehrin içine dağıldı. O anlar kameralara böyle yansıdı...

Aydın'ın Kuşadası ilçesi genellikle kaçak göçmenlerin Türkiye'den çıkış için kullandıkları bir bölge iken bu kez tam tersi odu. Dün Kadınlar Plajı'na şişme botla 30 kişilik kaçak sığınmacı geldi. 

Botu ve giydikleri can yeleklerini sahile atan kaçak göçmenler hızlı bir şekilde Kuşadası'nın şehir içine dağıldı. O nlar an be an kameralara yarsıdı.

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